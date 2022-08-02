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    Şoray Uzun eşiyle fotoğrafını paylaştı! Evlilik yıldönümünü böyle kutladı!

    Rol aldığı diziler ve sunduğu programlar ile hafızalara kazınan Şoray Uzun evlilik yıldönümlerini duygusal bir mesajla kutladı..
    • 02.08.2022 - 13:54
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    Şoray Uzun eşiyle fotoğrafını paylaştı! Evlilik yıldönümünü böyle kutladı!

    Oyuncu Şoray Uzun eşiyle evlilik yıldönümlerini duygusal bir mesajla kutladı.Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve gündem oldu.

    24 yıllık evli olan Şoray Uzun ve eşi Elçin Uzun sosyal medyada uzun süre konuşuldu.55 yaşındaki ünül oyuncu ve eşine övgü dolu yorumlar yapıldı.

    Şoray Uzun instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla." notunu ekledi.

    Şoray Uzun eşiyle fotoğrafını paylaştı! Evlilik yıldönümünü böyle kutladı! #1

    Şoray Uzun eşiyle fotoğrafını paylaştı! Evlilik yıldönümünü böyle kutladı! #2

    Şoray Uzun eşiyle fotoğrafını paylaştı! Evlilik yıldönümünü böyle kutladı! #3

    Şoray Uzun eşiyle fotoğrafını paylaştı! Evlilik yıldönümünü böyle kutladı! #4


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