SOSYAL KONUT HABERLERİ I TOKİ bşavurusu nasıl iptal edilir?

TOKİ sosyal konut kapsamında başvuru yapan ancak daha sonra başvurularını geri çekmek isteyenler, "TOKİ bşavurusu nasıl iptal edilir?" sorusunu araştırıyor.

TOKİ sosyal konut kapsamında; 81 il ve tüm ilçelerde 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak.

14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak başvuruların başlamasıyla başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı.

TOKİ ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın bir müjde daha açıklayacak ve bu defa borcu olanlar rahatlayacak.

Vatandaşlar hem ev sahibi olacak hem de var olan borçlarıyla ilgili sorunları halletmeye çalışacak.

Bu kapsamda herkes TOKİ'ye başvurmak için sıraya girdi. Ancak bazı vatandaşlar, aksilik durumunda iptalin nasıl olacağını da bilmek istiyor.

Bunun dışında da başvurusundan vazgeçenler ise TOKİ başvuru iptalinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

Vatandaşlar, "TOKİ bşavurusu nasıl iptal edilir? TOKİ başvurusunu iptal etmenin yolu var mı?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, "TOKİ bşavurusu nasıl iptal edilir? TOKİ başvurusunu iptal etmenin yolu var mı?"

TOKİ bşavurusu nasıl iptal edilir?

TOKİ başvurusunu iptal etmek için sözleşmeyi imzalamanız yeterli olacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasının akabinde taksitlerin ödenmemesi durumunda, evin satışı için TOKİ ile iletişim halinde olmak gerekiyor.

Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir.

Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.