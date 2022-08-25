Sosyal medya Birce Akalay'ın estetiksiz halini konuşuyor! 'Gerçek olamaz'

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olan Birce Akalay'ın estetiksiz hali şaşırttı...

'Kuş Uçuşu' dizisinde canlandırdığı Lale karakteri ile gündem olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Yer Gök Aşk dizisindeki 'Havva' rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok projede yer aldı.

38 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak eski fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Dolgun dudakları ve kalın kaşları sade bir güzelliğe sahip, Akalay'ın en çok dudaklarının doğal olup, olmadığı konuşuluyordu.

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olan Birce Akalay'ın estetiksiz hali sevenlerini şoke etti.

Akalay'ın doğal olduğunu düşünenler bu fotoğraflarla yıkıldı.

İşte, Birce Akalay'ın estetiksiz hali...