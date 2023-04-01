Sosyal medya bu gelini konuşuyor! Kına gecesinde 11 ayrı kıyafet giydi, danslarıyla olay oldu! Sosyal medyada paylaşılan bazı videolar gündeme oturmaya devam ediyor. Bu videolardan birisi ise kına gecesine ait oldu. Kına gecesinde 11 ayrı kıyafet giyen gelin, sosyal medyayı salladı. Dans performansı ve kıyafetleriyle hem çok beğenildi hem de eleştirildi.

Sosyal medyada bazı videolar uzun süre dolaşımda kalıyor ve paylaşılıyor. Bu videolardan bazıları oldukça ilginç olurken, bazıları ise gülümseten anlara neden oluyor. Bu defa sosyal medyayı sallayan video, bir kına gecesinden geldi. Sosyal medya kına gecesinde 11 kıyafet giyen bu gelini konuşuyor. Gelin, kına gecesi için özel olarak tasarlanan kıyafetleri ve dans şovlarıyla davetlilerin büyük beğenisini topladı. Giydiği her kıyafetle farklı bir dans performansı yapan gelin, sosyal medyada viral oldu. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları gelini eleştirirken bazıları da çok beğendiğini ifade etti. İŞTE O VİDEO