Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya iddialı kıyafetiyle olay yarattı! Fiziğiyle herkesi büyüledi

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, leopar desenli ceketiyle poz verdi. Ceketinin önünü açan ünlü isme yorumlar çığ gibi geliyor.

Youtube'da çektiği makyaj videoları günlük vloglarla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Sibil Çetinkaya, sosyal medya fenomeni haline geldi. İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, pozlarıyla herkesi büyülüyor.

28 yaşındaki fenomen Sibil Çetinkaya İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde eğitim aldı. Son zamanların parlayan isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan fenomen isim, günlük hayatından karelerini sık sık paylaşıyor. Bir markanın reklamını yapan Sibil Çetinkaya, bu kez eğlence merkezinden cesur pozunu yayınladı.

İddialı pozuna yorum yağdı

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, leopar desenli bir takım giyerek kamera karşısına geçti. Ceketinin önünü açan ünlü ismin düzgün fiziği dikkat çekti.

Ceketinin içinde yalnızca iç çamaşırı görünen Sibil Çetinkaya'ya takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.