Sosyal medya fenomeni, tıklanma uğruna boynunu kırdı

Arkadaşı ile birbirlerine verdikleri görevleri sosyal medyada paylaşan fenomen, süs havuzuna kafa üstü çakıldı. Hastaneye kaldırılan fenomenin boynunu kırdığı tespit edildi.

Sosyal medya fenomeni Mazlum Zengin, video uğruna ölümden döndü.

Fenomen Mesut Can Eray ile Zengin, çektikleri videolarda birbirlerine görev verdi.

Kayıt altına alınan anlarda, görevi süs havuzuna girmek olan Mazlum Zengin, ayağı kayınca düştü.

Süs havuzuna kafa üstü düşen zengin, bir süre havuzda yüzdükten sonra boynunda büyük bir acı hissetti.

Boynunda ve omzunda kırık belirlendi

Hafıza kayıpları da yaşadığı iddia edilen Zengin, arkadaşıyla birlikte hastaneye gitti. Çekilen tomografinin ardından Zengin’in boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu ortaya çıktı.

"Video çekmeye devam etti"

Adeta ölümden dönen ve bir süre boyunluk takmak zorunda olan fenomen genç, buna rağmen video çekmeye devam edeceğini söyledi. İkilinin, bu olaydan önce de birçok tehlikeli hareketlerde bulundukları videolar da dikkatlerden kaçmadı.

"Felç kalabilirdim"

Video çekerken bir süs havuzuna atlaması gerektiğini söyleyen Mazlum Zengin, “Halka açık bir yer burası. Süs havuzuna çıkarken ayağım kaydı. Ben de kafa üstü direkt havuza düştüm. Zaten süs havuzları çok kısa oluyor. Kafa üstü çakılınca boyun bölgem, kafam, gözüm bayağı bir elektriklenmeye başladı, sancı olmaya başladı. Zaten ben orada direkt anladım, ‘Kesin bir şey var’ diye düşündüm. Allah korusun felç kalabilirdim. İlk 2-3 saate dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yaptığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimiz zaman tomografi çekildi. Sonrasında biraz kendime gelmeye başladım.

"Hastanenin nerede olduğunu unuttum"

Mesut ile beraber videolar çekiyoruz. Direkt ona beni hastaneye götürmesini söyledim. Çünkü ben o lokasyonu bilmeme rağmen hastanenin nerede olduğunu unuttum. Kafamı vurduktan sonra anında hissettim. Daha sonra havuzdan çıkarken arkadaşım bana yardımcı oldu. İlk anda bana inanmadı, şaka yapıyorum zannetti. Daha sonra ben bu hafıza kayıplarını yaşayınca anladı.” dedi.

"Atla dedim atladı"

Mesut Can Eray ise, “O gün aslında video çekiyorduk ve bu videonun eğlenceli olması gerekiyordu. Sonra bir anda aklıma Mazlum’un süs havuzuna atlaması fikri geldi. ‘Atla’ dedim, atladı. Aslında böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Adam boynunu kırdı sonra. İlk başta muhabbet çıksın diye, şaka olsun diye söylediğini sandım. Ama doktora gittiğimizde doktor kırıldığını söyledi ve benim aklım gitmişti orada. Bu eğlence videosu, böyle bir şey olmaması lazımdı. Ama Mazlum atlarken kafa üstü düşmüş. Şimdi bu durumdayız.” şeklinde konuştu.