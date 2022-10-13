Sosyal Medya Yasası kapsamındaki 40 maddeden 18'i kabul edildi. Peki, Sosyal medya yasası nedir, hangi maddeleri kapsıyor 2022?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 ay süren tatilin ardından yeniden mesaiye başladı ve sosyal medya yasasını gündemine aldı.

Sosyal medya yasası kapsamında bulunan 40 maddenin 18'i, meclis tarafından yapılan görüşmeler sonrasında kabul edildi.

Sosyal mecralarda dolaşan ve bazıları tarafından onaylanan bazıları tarafından ise beğenilmeyen maddeler, gündem oldu.

Bu maddelerin neler olduğunu merak eden vatandaşlar, "Sosyal medya yasası nedir, hangi maddeleri kapsıyor?" sorusunu gündeme aldı.

Peki, Sosyal medya yasası nedir, hangi maddeleri kapsıyor? İşte yanıtı...

Sosyal medya yasası hangi maddeleri kapsıyor?

İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak.

Bu yasadan önce haber sitelerindeki medya çalışanları Basın Kanunu ile gazetecilere verilen haklardan yararlanamıyordu.

Yeni yasa sayesinde internet sitesindeki; spikerlere, editörlere ve yayıncılara basın kartı verilebilecek.

Çocukların zararlı içeriklerden uzak durması için ayrıştırılmış hizmet başlığı altında bir düzenleme geliyor.

Çocukların, internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Yasa, hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesinin veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, tüm site ve platformlarını kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkartılmasına gerek kalmayacak.

Haber sitelerini desteklemek amacıyla belli kurallar çerçevesinde resmî ilan ve reklamlar, haber sitelerinde yayınlanabilecek.

Yeni yasayla beraber; bir haber sitesi künyesiz bir şekilde faaliyet gösteremeyecek. Bir gazete için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak.

Yeni yasayla beraber "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için şu 5 şart aranacak:

- Yayılan haber gerçek değilse - Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa

-Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa

- Kamu barışını bozmaya yönelik ise - Aleni ise (yani ilgisi olmayan kişilere ulaşabilecekse) Kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasa ile Türkiye'de haber üreten ve yayın yapan internet medyası, sosyal ağ şirketleri, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kuruluşlar ve kişiler faaliyetlerinden sorumlu tutulacak.