Sosyal medyada en güzel halini paylaşan kadının gerçeği görenleri hüsrana uğrattı! "Dolandırıcı" Sosyal medyada en iyi halini paylaşan kadının bambaşka bir yüzü olduğu ortaya çıktı. Gerçek halini görenler, "Nitelikli dolandırıcı" dedi.

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Sosyal medya paylaşımları bazı durumlarda gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medyada paylaşılan çoğu hayatın, yalan olduğu ortaya çıkıyor.

Özellikle sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan bazı kadınların gerçekte çok farklı olduğu görülüyor.

Bu durum ise son zamanlarda dolandırıcılık olarak adlandırılmaya başlandı.

Bir olay daha

Bir arkadaşının sosyal medyada yaptığı filtreli ve düzenlenmiş paylaşımları ile gerçek halini karşılaştıran bir kişi, bu anları kameraya kaydetti.

Sosyal medyada bambaşka bir imaj çizen kadını gerçekte görenler adeta tanıyamadı.

Gerçeklikle sosyal medyada sunulan imaj arasındaki farkı gözler önüne seren bu görüntüleri kaydeden arkadaş, paylaşımı "Yeni nesil dolandırıcılık yöntemi" notuyla yayınladı.