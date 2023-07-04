Sosyal medyada tepki gören paylaşım: Bebeğini bulaşıklarla birlikte yıkadı Kızları ile birlikte eğlenceli videolar paylaşan kullanıcı, bu kez cesur bir girişimde bulundu. Bebeğini mutfak lavabosunda bulaşıklarla birlikte yıkayan baba, eleştiri topladı.

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ensonhaber.com

Sosyal medya kullanımı gün geçtikçe dünyanın dört bir yanında daha da yayılıyor.

İlginç videolarla gündeme gelen kullanıcılar, bu mecradan aynı zamanda para kazanıyor.

Akıllara durgunluk veren bir video daha sosyal medyada viral oldu.

İki kızıyla sürekli paylaşımlar yapan Martin Espinoza, bu kez kızını mutfak lavabosuna soktu…

Kirli bulaşık suyunda bebeğini de yıkadı...

Hem bebekle uğraşıp hem de ev işleriyle ilgilenmenin zorluğuna dem vuran Espinoza, hem bulaşıkları hem de bebeğini aynı anda yıkadı.

Espinoza tabakları köpükleyip sudan geçirirken, minik bebek de aynı suda yıkanma sırasının ona gelmesini bekledi.

Ancak kısa sürede yayılan video tepki de topladı.

Bebeğin kirli suda ve cildine zarar verebilecek deterjanlarla aynı ortamda bulunması bir kesimi rahatsız etti.

"Sorumsuz evlerde doğan zavallı çocuklar"

Bebeğin ellerini sürekli olarak ağızına götürmesi ise tartışmayı körükledi.

Yorumlardan birkaçı ise şu şekilde; “Lavabo en çok bakteri barındıran yerlerden biri, “Sorumsuz evlerde doğan zavallı çocuklar”, “Ebeveynleri basit bir şey için bebekleri riske atıyor”…