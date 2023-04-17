Dilenen çocuğun yüzüne patates kızartması fırlattı, o anları kayda aldı Patates kızartmasıyla elinde çocuğun yanından geçen bir kişi, patatesleri çocuğun üzerine fırlatarak ona saldırdı. Bu anları da kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görenler ise "İnsanlık ölmüş" demekten kendisini alamadı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bazı videolar tepki toplamaya devam ediyor. Eğlenmek ve etkileşim almak adına video çeken bazı kullanıcılar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları videolar ile olay oluyor. Bu videolardan birisi ise dünden beri sosyal medyada viral oldu. Dilenen çocuğa patates kızartması fırlattı Bir şahıs, elinde atates kızartmasıyla dilenen çocuğun yanından geçerken, patatesleri çocuğun üzerine fırlatarak saldırdı. Çocuğun şaşkın ve korku dolu bakışlarına rağmen, saldırgan umursamadan koşarak uzaklaştı ve o anları sosyal medyada paylaştı.