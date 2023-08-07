Sosyal medyada yeni akım: Damatlar makyajla hazırlanıyor! Sosyal medyada bir damadın hazırlık süreci paylaşıldı. Damadın saçını yapan berber, akabinde makyaj yapmayı da ihmal etmedi.

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Sosyal medyada yayınlanan düğün videoları ilgi çekmeye devam ediyor...

Gelinler, hazırlık sürecini paylaşıp evlenmeye hazırlananlara örnek olmaya çalışıyor.

Bazıları ise bu süreci tıklanma almak için paylaşıyor. Ancak bu defa hazırlıklık sürecini paylaşan damat oldu.

Damada makyaj yapılan anlar

Berberde saçını kestirdikten sonra makyaj yaptıran damat, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Damadın saçını kesen berber tarafından paylaşılan videoda; damadın yüzüne tıpkı bir gelin gibi çeşitli makyaj ürünleri uygulandı.

Sosyal medyada videoyu görenler, "Gelini sollar" "Gelinden daha bakımlı olmuş" yroumları yaptı.