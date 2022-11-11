Sosyal medyadan 'cici anne' buldu, kocasını terk etti! Esra Erol'a katılan Kezban herkesi dumura uğrattı...

Esra Erol'da izleyiciler kulaklarına inanamadı. Kezban isimli kadının annesi hakkında söyledikleri ve açıklamaları duyanlara pes dedirtti.

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla gerçekleşen "Esra Erol'da" programı gündeme damgasını vurdu.

Her biri birbirinden ilginç olaylar silsilesine bir yenisi daha eklendi.

4 yıllık evli olan Kezban isimli kadının eşi Kadir, Kezban'ın sosyal medyadan kendisine cici anneler bulduğunu ve sürekli onların yanına gittiğini iddia etti.

Öz annesine "gebersin" diyen Kezban herkesi şoke ederken, açıklamaları ile stüdyoda tansiyonu fırlattı.

Sosyal medya kullanıcıları gündem olan Kezban hakkında detayları araştırıyor. Esra Erol Kezban kimdir, Kezban olayı nedir gibi sorular sorgulanıyor.

Esra Erol Kezban-Kadir olayı

Kadir isimli vatandaş, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a katılarak eşi Kezban'ın internetten tanıştığı bir kadına para yedirip daha sonrasında da ona kaçtığını söylemişti.

Psikolojik olarak sorunlar yaşadığı iddia edilen Kezban, söylemler üzerine programa katıldı.

Canlı yayına gelen Kezban, eşinden ayrılmak istediğini fakat ailesinin izin vermediğini ve bu yüzden barıştıklarını, yanına kaçtığı insanlar ile daha mutlu olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı.

Öz annesine şok sözler

Sosyal medyadan kendine anne profili bulan Kezban daha sonra "Ben 24 senedir anne kokusu nedir bilmedim. Ben öz anneme bir gün sarılıp yatmadım. Bunu bana elin insanı yapıyor." dedi.

Yanına kaçtığı Dilek isimli kadından asla vazgeçmeyeceğini, onunla anne - kız ilişkisi yaşadıklarını ve kendi öz annesini asla annesi olarak hissetmediğini söyleyen Kezban, öz annesi hakkında 'Gebersin' dedi.

Öz annesi de yayına bağlanıp ağlamaklı bir şekilde “Beni anne bilmiyor. Ben onun ölünceye kadar annesiyim. Kızım bana değil internette tanıdıklarına anne diyor. Canı sağ olsun yeter bana." dedi.

Hastayım diye kandırdı

Eşinin kendisini acındırarak insanların yanında kaldığını söyleyen Kadir, "Beynimde tümör var' dedi hastaneye götürdüm temiz çıktı. 'Böbreğimde taş var' dedi hastaneye götürdüm yine temiz çıktı. Sürekli bir şeyi çıkıyordu, hastaneye gidiyoruz temiz." diyerek eşinin hastalık konusunda konuştuğu yalanları ortaya çıkardı.