Sosyal medyanın 7 çocuklu balerin çiftçisi "Ballerinafarm" bakın kim çıktı! Perde arkası çok başka... Şehir hayatını geride bırakıp çiftliğe yerleşen ve doğal yaşamıyla dikkat çeken 7 çocuklu aile, 6 milyon takipçiye sahip. Milyonların özendiği hayatın perde arkası ise duyanları şoke edecek cinsten.

Sosyal medya platformlarında "ballerinafarm" kullanıcı adıyla tanınan Hannah Neeleman, milyonları özendiren bir hayat sürüyor.

7 çocukları olan Neeleman çifti, şehirle ilişkisini kesmeyi tercih etti ve devasa bir çiftliğe yerleşti.

Eşi David Neeleman ile hem doğal hem modern bir hayat süren balerin Neelaman, paylaşımlarıyla görenleri cezbediyor.

Güzelliği bir yana çalışkanlığıyla da dikkat çeken çiftçi kadın, aynı zamanda çiftlikte ürettikleri her şeyi 'Ballerina Farm' isimli internet sitelerinde satıyor.

Masalsı görünen bu yaşamın aslında bir de öteki yüzü var.

Ballerinafarm'ın gerçek yüzü

Ballerinafarm hakkında biraz araştırma sonucu, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığınız fark edeceksiniz.

ABD’nin New York şehrinde büyüyen Hannah Neeleman, küçük yaşlarda baleye başladı ve kısa sürede New York’un önde gelen gösterilerinde sahne aldı.

Hannah Neeleman, aslen Utah eyaletinden, Mormon bir aileden geliyordu.

Korunma yöntemi kullanmayan Mormonların çok çocukları olmaktadır. Fazla çocuk onlar için kutsaldır.

Kendisi gibi Mormon olan Daniel Neeleman, çocukluk aşkı balerin Hannah Neeleman’a evlenmeyi ve köye yerleşmeyi teklif etti.

Eşi servet sahibi

Daniel Neeleman’ın babası, Beş havayolu şirketinin ve 500 milyon dolardan fazla servetin sahibi David Neeleman’dı.

Hannah Neeleman, Daniel ile evlendi ve Utah’ta büyük bir Mormon çiftliğine yerleşti.

Hizmetçileri var

Yedi çocuk sahibi Hannah Neeleman, sosyal medyaya düşen videosunun aksine evinde birçok hizmetçi ve yardımcı çalıştırıyor.