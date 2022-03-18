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- Sosyal medyanın diline dolanan şarkı: Samsak Döveci sözleri
Sosyal medyanın diline dolanan şarkı: Samsak Döveci sözleri
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 16:03
- Güncelleme : 18.03.2022 - 16:06
Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin'in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın düetiyle ünlenen "Samsak Döveci" şarkısı, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
"Langıdı lanlan langıdı lanlan, samsak döveci, gümbüdü gümbam gümbüdü gümban, ebegümeci" nakaratıyla büyük ilgi gören şarkının sözleri ve hangi yöreye ait olduğu da merak konusu.
"Samsak Döveci" şarkısı aslında Kütahya Yöresine ait, anonim bir şarkı.
Eğlenceli sözleriyle dile dolanan Samsak Döveci sözleri de araştırılıyor.
İşte popüler şarkının sözleri...
SAMSAK DÖVECİ ŞARKI SÖZLERİ
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe gümecini toplayalım
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe güvecini pişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Komşuları başıma üşürdüm
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci