Sosyal medyanın diline dolanan şarkı: Samsak Döveci sözleri

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırarak adeta dillere pelesenk olan "Samsak Döveci" şarkısı, eğlenceli sözleriyle gündemde. İşte Samsak Döveci şarkısı sözleri...

Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin'in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın düetiyle ünlenen "Samsak Döveci" şarkısı, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

"Langıdı lanlan langıdı lanlan, samsak döveci, gümbüdü gümbam gümbüdü gümban, ebegümeci" nakaratıyla büyük ilgi gören şarkının sözleri ve hangi yöreye ait olduğu da merak konusu.

"Samsak Döveci" şarkısı aslında Kütahya Yöresine ait, anonim bir şarkı.

Eğlenceli sözleriyle dile dolanan Samsak Döveci sözleri de araştırılıyor.

İşte popüler şarkının sözleri...

SAMSAK DÖVECİ ŞARKI SÖZLERİ

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe güvecini pişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Komşuları başıma üşürdüm

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci