Petrol
106.94
0.28%
Euro
16.32
-0.03%
Dolar
14.78
0.53%
Altın
917.31
0.01%
Borsa
2139
0.24%
Bitcoin
603.296
-0.25%
BTXN Coin
38.99
-0.66%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Sosyal medyanın diline dolanan şarkı: Samsak Döveci sözleri

    Sosyal medyada paylaşım rekorları kırarak adeta dillere pelesenk olan "Samsak Döveci" şarkısı, eğlenceli sözleriyle gündemde. İşte Samsak Döveci şarkısı sözleri...
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sosyal medyanın diline dolanan şarkı: Samsak Döveci sözleri

    Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin'in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın düetiyle ünlenen "Samsak Döveci" şarkısı, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

    "Langıdı lanlan langıdı lanlan, samsak döveci, gümbüdü gümbam gümbüdü gümban, ebegümeci" nakaratıyla büyük ilgi gören şarkının sözleri ve hangi yöreye ait olduğu da merak konusu.

    "Samsak Döveci" şarkısı aslında Kütahya Yöresine ait, anonim bir şarkı.

    Eğlenceli sözleriyle dile dolanan Samsak Döveci sözleri de araştırılıyor.

    İşte popüler şarkının sözleri...

    SAMSAK DÖVECİ ŞARKI SÖZLERİ

    Langıdılanlan langıdılanlan
    Samsak döveci
    Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
    Ebe gümeci

    Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
    Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

    Ebe gümecini toplayalım
    Lazım olur saklayalım
    Lazım olur saklayalım

    Ardımıza bile bakmayalım
    Langıdılanlan langıdılanlan
    Samsak döveci

    Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
    Ebe gümeci

    Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
    Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

    Langıdılanlan langıdılanlan
    Samsak döveci

    Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
    Ebe gümeci

    Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
    Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

    Ebe güvecini pişirdim
    Yedim yedim karnımı şişirdim
    Yedim yedim karnımı şişirdim

    Komşuları başıma üşürdüm
    Langıdılanlan langıdılanlan
    Samsak döveci

    Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
    Ebe gümeci

    Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
    Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

    Sosyal medyanın diline dolanan şarkı: Samsak Döveci sözleri #1


    İlginizi Çekebilir

    Rusya pazarı bitti, devler artık Türkiye yolunda
    Ekonomi

    Rusya pazarı bitti, devler artık Türkiye yolunda

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Hangi kara yolunda çalışma var? 17 Mart Perşembe kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 17 Mart Perşembe kara yollarında son durum

    Görüş Bildir