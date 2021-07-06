Sosyal medyanın diline düştü! Ajda Pekkan photoshop kurbanı oldu.. '75 değil sanki 25'

Sosyal medyanın diline düştü! Ajda Pekkan photoshop kurbanı oldu.. '75 değil sanki 25'

Süperstar Ajda Pekkan, pandemi sonrası ilk kez Bodrum Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Pekkan basına servis edilen konser fotoğraflarında, yüzüne yapılan photoshop nedeniyle sosyal medyanın diline düştü.

Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alan Süperstar Ajda Pekkan, her hareketiyle olay olan isimler arasında yer alıyor.

75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip olan Süperstar, pandemi sonrası ilk kez Bodrum'da Yalıkavak Marina'daki Günay'da sevenlerinin karşısına çktı.

Kıyafet tercihini panter desenli ve siyah kuşaklı bir elbiseden yana kullanan Pekkan, "Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söylemeyi özlemişim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum." dedi.

''75 DEĞİL SANKİ 25''

Süperstar'ın konserde çekilen fotoğraflarından basına servis edilenlerde yüzüne yapılan photoshop, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyanın diline düşen Pekkan hakkında, ''Biraz daha shop yapılsa çocukluğuna dönecek'', ''Ajda Hanımın gençlik yılları bile bu kadar güzel değil'', ''75 değil sanki 25 yaşında'' şeklinde yorumlar yapıldı.