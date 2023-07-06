Sosyal medyanın en doğal çiftiydi! Banu Berberoğlu ve sevgilisinden üzen haber... Bir dönem çektikleri videolar ile Türkiye'de gündem olan Trabzonlu Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya çiftinden üzen haber geldi.

Makyaj ve piknik videolarıyla ünlenen YouTuber Banu Berberoğlu, sevgilisi Mehmet Kaya ile paylaşımlar yapıyordu.

Doğallığı ile kısa sürede adından söz ettiren Banu Berberoğlu, birçok kez eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ardından sosyal medyadan uzaklaşan Berberoğlu, daha az paylaşım yapmaya başladı.

Fenomen çift, son olarak üzücü bir haberle gündeme geldi.

Ayrıldılar

Çiftin, yakın bir tarihte yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.

Ayrılık açıklaması Mehmet Kaya'dan geldi.

"İlişkimizi bitirdik"

Aşklarını noktaladıklarını belirten Kaya, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba. Biz karar aldık, Banu Hanım ile ilişkimizi bitirdik. Bu durumu sizinle paylaşmadık. Bu karar alalı 2-3 ay oldu. Ama gelinen son durumda, sürekli sorulan soruların cevabı olsun diye ilk ve son kez yazıyorum.

Kendisi dünyanın en saygı değer, çok iyi insanlarından bir tanesidir. Bütün iyiliklerin onu bulmasını ve kendi hayatında başarı diliyorum.

Ama hayatlarımız kısıtlayıcı sorular ile paylaşılan videolar, yapılan yorumlarda iki insan üzerinden değişik ve popülerlik kazancam diye her türlü algı, yapmaya çalışan, sapkın davranışta bulunan durumları bırakın artık.

Eskisi gibi insanları sürekli çekecek kafa yapım yok. İki tarafa da soru sormayın kalp kırmayın.

Hayat devam ediyor. Teşekkürler... İsteyenler hemen takipten çıkabilir.

Banu Berberoğlu ise henüz bir açıklama yapmadı.

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