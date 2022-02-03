İfşaladı! Eşinden işkence gören İrem Ay kimdir? Fenomen Dilan Ay'ın kardeşi...

Eski eşi tarafından darbedildiği görüntüler sosyal medyada paylaşan İrem Ay, vatandaşların gündeminde. Exatlon yarışmasında tanınan Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay kimdir, neler oldu merak ediliyor.

Sosyal medya, yine bir kadına şiddet olayı ile çalkalanıyor...

Sosyal medya fenomeni İrem Ay, eski eşi Berkay Saner tarafından uğradığı şiddeti yansıtan bir dizi fotoğraf yayınladı.

Kan donduran fotoğrafların hızla yayılması ardından birçok kişi destek mesajı yayınladı ve yetkililere seslendi.

Öte yandan İrem Ay ile Exatlon yarışmacısı fenomen Dilan Ay'ın kardeş olduğu öğrenildi.

İrem Ay olayı nedir neler oldu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Peki İrem Ay kimdir, İrem Ay şiddet olayı nedir? İşte ayrıntılar...

İREM AY KİMDİR

İrem Ay, Exatlon Challenge yarışmasıyla tanınan Dilan Ay'ın kardeşidir.

Anneleri de bir cinayete kurban giden kardeşler aslen Mardinli.

4 yıldır kendisine şiddet gösteren Berkay Saner'den boşanan Ay, gördüğü işkence fotoğraflarıyla gündeme geldi.

İREM AY ŞİDDET OLAYI

İnternet için içerikler üreten İrem Ay, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğrarken, Instagram hesabından kan donduran fotoğraflar yayınladı.

Ay, fotoğraflarla birlikte "Senden de, annenden de, babandan da korkmuyorum. Yaşanan her gecenin, her örtbasın hikâyesini herkes bilecek" mesajlarını paylaştı.

Fotoğraflardan birinde Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor. Bir başka fotoğraf ise Berkay Saner'i yerde baygın yatan İrem Ay'ın başında gülerek selfie çekerken yansıtıyor.

DİLAN AY KİMDİR

Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamladı.

Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı. Ardından Exxen'de yayınlanan EXATLON adlı yarışmaya katıldı.

ACI GEÇMİŞ ORTAYA ÇIKTI

Kardeşinin görüntülerini sosyal medyadan yayınlayan abla Dilan Ay da, eski eşe seslendi ve kardeşinin yalnız olmadığını söyledi.

Abla Ay'ın paylaşımı 2 kardeşin trajik geçmişini de ortaya çıkardı.

"ANNEMİ KURBAN ETTİM AMA KARDEŞİMİ ETMEYECEĞİM"

Annesinin de öldürüldüğünü ifade eden Dilan Ay, "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin." ifadelerini kullandı.