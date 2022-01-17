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- Sosyal medyayı salladı! İşte Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın güzeller güzeli eşi
Sosyal medyayı salladı! İşte Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın güzeller güzeli eşi
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 17:28
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2020 sezonunda yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor All Star 2022 ile ekranlara döndü.
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, sürgün kampına giden ikinci isim olan Sercan Yıldırım, aynı zamanda ikinci elenme adayı oldu.
NİSA BÖLÜKBAŞI İLE ANILMIŞTI
Sık sık özel hayatıyla magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alan Sercan Yıldırım'ın adı, bir dönem Nisa Bölükbaşı ile anılmıştı.
Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı diyaloglarla gündeme gelen Yıldırım, aradığı aşkı yoga eğitmeni Nihan Yönel'de buldu.
GÜZELLİĞİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Yıldırım'ın, 2021 yılının Aralık ayından dünyaevine girdiği eşi Nihan Yönel, güzelliğiyle sosyal medyayı sallıyor.
1997 yılında Bursa'da dünyaya gelen ve Ege Üniversitesi'nde profesyonel yoga eğitimi alan Nihan Yönel'in kendisine ait bit yoga stüdyosu bulunuyor.
Esnek vücuduyla dikkati çeken Yönel, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla takipçilerinin beğenisini topluyor.