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    Sosyete çalkalandı! Oyuncu Tuvana Türkay'ın kendisinden 14 yaş büyük aşkı kim?

    Oyuncu Tuvana Türkay, yeni bir aşka yelken açtı. Türkay, iş insanı İzzet Antebi'yle el ele...
    • 05.07.2022 - 10:08
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    Sosyete çalkalandı! Oyuncu Tuvana Türkay'ın kendisinden 14 yaş büyük aşkı kim?

    1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya gelen Tuvana Türkay, oyunculuğunun yanı sıra şarkıd a söylüyor.

    Sosyeteye hızlı giren 31 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde aşk hayatıyla ön plana çıkıyor.

    Bir dönem futbolcu Alper Potuk ve Erdem Özün ile yaşadığı beraberliklerle gündemde olan oyuncu Tuvana Türkay, gönlünü yeni birine kaptırdı.

    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Türkay, kendisinden 14 yaş büyük iş insanı İzzet Antebi ile el ele görüntülendi.

    Ünlü tekstilci İzzet Antebi, geçen yıl eşi Didem Sarı'dan boşanmıştı.

    Adı bir aydır oyuncu Tuvana Türkay ile anılan Antebi'nin ise aşkı belgelenmiş oldu.

    Sosyete bu aşk haberi ile çalkalanıyor.

    İzzet Antebi ile Tuvana Türkay el ele...

    Sosyete çalkalandı! Oyuncu Tuvana Türkay ın kendisinden 14 yaş büyük aşkı kim? #1

    Sosyete çalkalandı! Oyuncu Tuvana Türkay ın kendisinden 14 yaş büyük aşkı kim? #2


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