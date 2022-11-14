'Soyunan kadın' yaşıyor! Tarkan'ın vahşi güzeli Eva Bender'in son hali! Herkes öldü sanıyordu...

'Soyunan kadın' yaşıyor! Tarkan'ın vahşi güzeli Eva Bender'in son hali! Herkes öldü sanıyordu...

Kartal Tibet'in Tarkan film serisinde başrolü paylaştığı Eva Bender yıllar sonra ortaya çıktı. İşte herkesin öldüğünü düşündüğü vahşi güzelin son hali...

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Tarkan film serisi, yıllara meydan okuyor.

Kartal Tibet'in başrolü oynadığı Tarkan'da kendisine eşlik eden güzel oyuncu Eva Bender de Büyücü Gosha rolüyle hafızalara kazındı.

İsveç'ten Türkiye'ye gelen Bender, "seks avantür" filmlerinde "soyunan kadın" olarak ün yaptı. Ama çıkışını Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı Tarkan filmleriyle gerçekleştirdi.

6 Kasım 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlenen oyuncu iki yıl sonra boşandı. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi.

Bir akşam kendini Galata Rıhtımı'ndan atıverdi. Çevredekilerin yardımlarıyla denizden çıkarılıp Alman Hastanesi'ne götürdü.

O dönemlerde 43 yaşında olan Bender, aniden ortadan kaybolmuştu.

Şimdi 78 yaşında

Öldü sanılan oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı.

Eva Bender'in son halini görenler, adeta şoke oldu. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görülen oyuncu, yıllara meydan okuyor.

Şimdilerde 78 yaşında olan Eva Bender, İsveç’te yaşıyor. İşte Tarkan'ın büyücü Gosha'sı Eva Bender'in şimdiki görüntüsü...