Petrol
95.19
-0.83%
Euro
19.1783
-0.22%
Dolar
18.6055
0.33%
Altın
1.05
-0.34%
Borsa
4553
2.19%
Bitcoin
320.752
0.89%
BTXN Coin
6.75
9.04%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    'Soyunan kadın' yaşıyor! Tarkan'ın vahşi güzeli Eva Bender'in son hali! Herkes öldü sanıyordu...

    Kartal Tibet'in Tarkan film serisinde başrolü paylaştığı Eva Bender yıllar sonra ortaya çıktı. İşte herkesin öldüğünü düşündüğü vahşi güzelin son hali...
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 13:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Soyunan kadın' yaşıyor! Tarkan'ın vahşi güzeli Eva Bender'in son hali! Herkes öldü sanıyordu...

    Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Tarkan film serisi, yıllara meydan okuyor.

    Kartal Tibet'in başrolü oynadığı Tarkan'da kendisine eşlik eden güzel oyuncu Eva Bender de Büyücü Gosha rolüyle hafızalara kazındı.

    İsveç'ten Türkiye'ye gelen Bender, "seks avantür" filmlerinde "soyunan kadın" olarak ün yaptı. Ama çıkışını Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı Tarkan filmleriyle gerçekleştirdi.

    6 Kasım 1968'de yönetmen Halit Refiğ ile evlenen oyuncu iki yıl sonra boşandı. Bender, bu boşanmanın ardından bunalıma girdi.

    Bir akşam kendini Galata Rıhtımı'ndan atıverdi. Çevredekilerin yardımlarıyla denizden çıkarılıp Alman Hastanesi'ne götürdü.

    O dönemlerde 43 yaşında olan Bender, aniden ortadan kaybolmuştu.

    Soyunan kadın yaşıyor! Tarkan ın vahşi güzeli Eva Bender in son hali! Herkes öldü sanıyordu... #1

    Şimdi 78 yaşında

    Öldü sanılan oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı.

    Eva Bender'in son halini görenler, adeta şoke oldu. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görülen oyuncu, yıllara meydan okuyor.

    Soyunan kadın yaşıyor! Tarkan ın vahşi güzeli Eva Bender in son hali! Herkes öldü sanıyordu... #2

    Şimdilerde 78 yaşında olan Eva Bender, İsveç’te yaşıyor. İşte Tarkan'ın büyücü Gosha'sı Eva Bender'in şimdiki görüntüsü...

    Soyunan kadın yaşıyor! Tarkan ın vahşi güzeli Eva Bender in son hali! Herkes öldü sanıyordu... #3

    Soyunan kadın yaşıyor! Tarkan ın vahşi güzeli Eva Bender in son hali! Herkes öldü sanıyordu... #4


    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    İzmir'de öğrenci Heimlich manevrası ile kurtarıldı
    Yaşam

    İzmir'de öğrenci Heimlich manevrası ile kurtarıldı

    2022 Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okulların açılış günü
    Eğitim

    2022 Kasım ara tatili ne zaman bitecek? Okulların açılış günü

    Görüş Bildir