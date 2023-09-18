Sözcü TV ile Ersan Şen'in yolları ayrıldı

ensonhaber.com
Tartışma programlarında görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri olan Ersan Şen, bir süredir Sözcü TV'de 'Sokağın Sözü' programıyla ekranlara çıkıyordu.
Sözcü TV'de gündemi yorumlayan Şen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sözcü TV'deki yorumculuğu son buldu
Ekol TV adlı yeni bir televizyon kanalı kurmaya hazırlanan hukukçu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen ile Sözcü TV'nin yolları ayrıldı.
Sözcü TV, aldığı kararı Ersan Şen'e bildirdi.
Kanal kurmak için harekete geçti: Genel yayın yönetmeni bile atadı
Öte yandan kısa süre önce televizyon kanalı kurmak için harekete geçen Ersan Şen, kanalın genel yayın yönetmenliğine Faruk Demirel'i getirmişti.