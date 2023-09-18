Sözcü TV ile Ersan Şen'in yolları ayrıldı Sözcü TV'de gündeme ilişkin konuları değerlendiren hukukçu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen'in kanal ile yollarının ayrıldığı aktarıldı.

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Tartışma programlarında görmeye alışık olduğumuz isimlerden biri olan Ersan Şen, bir süredir Sözcü TV'de 'Sokağın Sözü' programıyla ekranlara çıkıyordu.

Sözcü TV'de gündemi yorumlayan Şen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü TV'deki yorumculuğu son buldu

Ekol TV adlı yeni bir televizyon kanalı kurmaya hazırlanan hukukçu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen ile Sözcü TV'nin yolları ayrıldı.

Sözcü TV, aldığı kararı Ersan Şen'e bildirdi.

Kanal kurmak için harekete geçti: Genel yayın yönetmeni bile atadı

Öte yandan kısa süre önce televizyon kanalı kurmak için harekete geçen Ersan Şen, kanalın genel yayın yönetmenliğine Faruk Demirel'i getirmişti.