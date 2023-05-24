Sperm bankasından doğurmuştu! Leyla Bilginel'in oğlu Kayra büyüdü, gören şaşırdı... Amerika'daki bir sperm bankasında geçirdiği operasyon sonucu hamile kalan oyuncu Leyla Bilginel, oğlu Kayra'yı dünyaya getirdi. Şimdilerde delikanlı olan Kayra, yakışıklılığıyla beğeni topladı.

Emret komutanım, Kördüğüm, Savcının Karısı, Aynalı Tahir gibi dizilerde rol alan Leyla Bilginel, şimdilerde Tayland'da yaşamını sürdürüyor.

Oğlu Kayra ile mutlu mesut bir yaşam süren Bilginel, sosyal medyada dikkat çekti.

Hiç evlenmemiş olan Leyla Bilginel'in nasıl çocuk sahibi olduğu merak konusu oldu.

Sperm bankasına başvurdu

Leyla Bilginel, Amerika’daki bir sperm bankasında geçirdiği küçük operasyon sonucu hamile kaldı.

Bilginel NewYork'taki bir sperm bankasından çocuk sahibi olan ilk Türk anne olarak kayıtlara geçti.

Kayra büyüdü

Leyla Bilginel'in oğlunun babası kim bilinmiyor, oğlunun adı ise Serkan Kayra'dır.

Bilginel’in oğlu Kayra 16 yaşına bastı.

İşte Leyla Bilginer ve oğlu Kayra...