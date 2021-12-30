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- Spoiler geldi! O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı' şampiyonu bakın kim olacak...
Spoiler geldi! O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı' şampiyonu bakın kim olacak...
31 Aralık akşamı TV8’de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özelin şampiyonun belli olduğu ve basına sızdığı iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 17:12
Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in oturduğu O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programıyla ekranlara geliyor.
O Ses Türkiye'de sahnede bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak.
Berfu – Eser Yenenler, Damla Sönmez, Yasemin Sakallıoğlu, Cem Davran, Ozan Akbaba, Sarp Akkaya, Merve Dizdar, Hazar Ergüçlü, Hande Baladın - Simge Aköz, Perihan Savaş, Feyyaz Şerifoğlu, İlayda Alişan, Sabri Sarıoğlu, Murat Yıldırım, Gökçe Bahadır ve Zeynep Avcı sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.
ŞAMPİYON BELLİ OLDU
31 Aralık akşamında TV8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özelin şampiyonu Oğuzhan Koç olurken, yarışmacısının ise başarılı komedyenlerden Yasemin Sakallıoğlu olduğu iddia edildi.