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Spoiler geldi! O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı' şampiyonu bakın kim olacak...

Spoiler geldi! O Ses Türkiye'nin 'Yılbaşı' şampiyonu bakın kim olacak...

31 Aralık akşamı TV8’de yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özelin şampiyonun belli olduğu ve basına sızdığı iddia edildi.