Spor tarzı beğeni topladı! İrem Derici'nin taytlı pozları sosyal medyayı salladı! 'Yakıyorsun ortalığı' Ünlü şarkıcı İrem Derici instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. İşte ünlü şarkıcının son instagram paylaşımı..

Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan İrem Derici eski Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlamasıyla gündeme gelmişti.

İrem Derici sevgilisi ile verdiği pozları instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Birlikte spor yapan ikili spor salonundaki eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

İrem Derici yaptığı paylaşım ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram hesabından paylaşım yapan İrem Derici sevgilisi ile pozlarını paylaştı.

Birlikte spor yapan İrem Derici ve sevgilisi Atakan Işıktutan keyifli anlarını takipçileri ile paylaşıyorlar.