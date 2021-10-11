Squid Game'in 067'si HoYeon Jung'un şöhreti sınırları aştı! Her saatte yarım milyon takipçi...

Squid Game'in 067'si HoYeon Jung'un şöhreti sınırları aştı! Her saatte yarım milyon takipçi...

Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'de rol alan HoYeon Jung, üç haftada milyonlarca takipçi kazandı. Öyle ki güzel oyuncunun takipçi sayısının her saatte yarım milyon arttığı öğrenildi.

Çocuk oyunlarını ölüm oyununa çeviren ve 9 bölümden oluşan ilk sezonuyla büyük ses getiren Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, dünya genelinde gördüğü ilgi nedeniyle adeta rekora koşuyor.

Konusu ve kostümleriyle oldukça dikkat çeken ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Squid Game dizisinin oyuncuları da performanslarıyla göz dolduruyor.

Dizinin 67 numaralı oyuncusu Kang Sae-byeok karakteri, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gelen, ailesini yeniden görebilmek ve kardeşine bakabilmek için oyunlara katılıyor. Kang Sae-byeok karakterine ise ünlü yıldız Jung Ho-yeon hayat veriyor.

SQUID GAME'İN 67'Sİ HOYEON JUNG İLGİ ODAĞI OLDU

Squid Game'in 27 yaşındaki oyuncusu HoYeon Jung de son dönemin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu.

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan ve başarılı performansı ile adından söz ettiren HoYeon Jung, Instagram'da sadece üç hafta gibi kısa bir sürede 18 milyon takipçiye ulaştı.

HER SAATTE YARIM MİLYON TAKİPÇİ

Hatta öyle ki güzel oyuncunun Instagram'daki takipçi sayısının, her saatte bir yaklaşık yarım milyon arttığı öğrenildi.

Dizinin ardından tüm dünyada hatrı sayılır bir hayran kitlesi elde eden HoYeon Jung, en çok takip edilen Koreli aktris oldu.

HypeAuditor'un istatistiğine göre, dizinin yayınlandığı 17 Eylül tarihinden bu yana oyuncunun takipçi sayısı 410.000'den 15 milyona çıktı.