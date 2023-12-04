Starbucks devri bitti! 15 Aralık’ta ülkeyi terk edecek... İsrail'e verdiği destek nedeniyle boykot edilen Amerikan kahve zinciri Starbucks, Fas'ta iflas bayrağını çekti.

ensonhaber.com

İsrail'e destek veren Amerikan kahve zinciri Starbucks, birçok ülkede boykot ediliyor.

Öyle ki, Türkiye başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde Starbucks zincirlerinin ekonomik zorluk yaşamaya başladığı öğrenildi.

Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fas'taki Starbucks şubelerinin Gazze boykotu sebebiyle zarara uğradığı ve kapatılacağı belirtildi.

15 Aralık son

Faslı medya kuruluşu Maroc Hebdo, 18 kahve şubesinin kalıcı olarak kapatılacağını ifade etti.

Maroc Hebdo'nun haberinde "Güvenilir bilgilere göre, iki büyük küresel marka, özellikle İsveçli hazır giyim markası H&M ve prestijli Amerikan kahve zinciri Starbucks, 15 Aralık'tan itibaren Fas'ı terk edecek" ifadeleri yer aldı.