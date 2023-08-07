Su Burcu Yazgı Coşkun'dan İtalya pozları! Kırmızılar içinde nabız yükseltti..."Alev ateşsin" Kardeşlerim dizisiyle çıkış yakalayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, son pozlarıyla beğeni topladı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda gibi dizilerle kariyerine devam eden Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisiyle iyice ünlendi.

Henüz 18 yaşındaki Coşkun, küçük yaşlardan beri ekranda olmasının rahatlığını yaşıyor.

Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören ünlü oyuncu, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Kırmızı pozlar

Sosyal medyada 4 milyondan fazla takipçisi bulunan Su Burcu Yazgı Coşkun, son pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

İtalya'ya giden Coşkun, kırmızı minisi ve rujuyla objektif karşısına geçti.

Peş peşe pozlar veren güzel oyuncu, Instagram'ın nabzını yükseltti.