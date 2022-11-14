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    Sucuk almaya diye çıkıp Konyaspor maçına giden taraftar viral oldu! İşte gündeme oturan olay..

    Karısına sucuk almaya Kayseri'ye gidiyorum dedi gündeme oturdu. Konyasporlu taraftarın deplasmana gitme serüveni sosyal medyayı salladı..
    • 14.11.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 15:14
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    Sucuk almaya diye çıkıp Konyaspor maçına giden taraftar viral oldu! İşte gündeme oturan olay..

    Konyaspor'lu bir taraftar deplasman maçı için Kayseri'ye giderken, kendisini kahvaltıya bekleyen eşine verdiği cevap ile viral oldu.

    Sosyal medyada gündeme oturan olayda evden ekmek almaya diye çıkan Konyaspor taraftarının eşi ile Whatsapp konuşmaları sosyal medyada trend oldu.

    Konyapor'un dün Kayserispor deplasmanında oynayacağı maç için takımını desteklemek isteyen Nihat Nadas isimli taraftar kahvaltı için sucuk almaya gideceğini ancak sucuğu yerinden almak için Kayseri'ye gideceğini söyleyince eşinini cevabı viral oldu.

    İşte Konyaspor taraftarının eşiyle o konuşması;

    Sucuk almaya diye çıkıp Konyaspor maçına giden taraftar viral oldu! İşte gündeme oturan olay.. #1

    Sucuk almaya diye çıkıp Konyaspor maçına giden taraftar viral oldu! İşte gündeme oturan olay.. #2

    Bu konuşmanın sosyal medyada gündeme oturmasının ardından olayı gören Kapalı Kale isimli Kayserispor taraftar grubu Konyaspor'lu taraftar ile buluşarak kendisine sucuk hediye etti.

    Sucuk almaya diye çıkıp Konyaspor maçına giden taraftar viral oldu! İşte gündeme oturan olay.. #3


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