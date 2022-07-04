Sude Burcu siyah bikinisi ve fiziğiyle göz doldurdu! 'Alev aldı ortalık..'

Survivor ile ününe ün katan Sude Burcu fit vücuduyla takipçilerinden tam not aldı..

Survivor'ın ardından Mert Öcal ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Sude Burcu sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar ile yine gündeme geldi

Son yaptığı bikinili paylaşım ile dikkatleri üzerine çeken Sude Burcu'nun fit vücudu büyük beğeni topladı.

Tatil fotoğrafları büyük beğeni alan Sude'nin takipçileri fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.İşte Sude Burcu'nun olay yaratan o siyah bikinili pozları;