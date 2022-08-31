Sude Burcu mavi bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! 'Mert çok şanslı'

Sude Burcu mavi bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! 'Mert çok şanslı'

Survivor yarışmasıyla tanınan Sude Burcu güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.İşte son instagram pozları..

Survivor yarışmasıyla tanınan Sude Burcu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve özel hayatı ile sıkça magazin gündeminde yer alıyor.

Sude Burcu'nun bikinili tatil fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.Survivor yarışmasında tanışarak aşk yaşamaya başlayan Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarını gözler önünde yaşayarak gündeme geliyorlar.

Sık sık birlikte fotoğraflarını paylaşan ünlü çiftin hayranları ikiliye övgü dolu yorumlarda bulunuyorlar.

Sude Burcu'nun tatil pozları sosyal medyanın gündeminde yer aldı.Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sude Burcu'nun "Yaz bitiyor" notuyla paylaştığı mavi bikinili pozları büyük beğeni topladı.

İşte Sude Burcu'nun son instagram paylaşımı..