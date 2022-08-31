Petrol
95.2
-2.70%
Euro
18.1899
-0.11%
Dolar
18.1851
-0.09%
Altın
1.002
-0.42%
Borsa
3178
0.42%
Bitcoin
372.139
-0.63%
BTXN Coin
4.15
-0.95%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Hafif yağmur 28 C

    Sude Burcu mavi bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! 'Mert çok şanslı'

    Survivor yarışmasıyla tanınan Sude Burcu güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.İşte son instagram pozları..
    • 31.08.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sude Burcu mavi bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! 'Mert çok şanslı'

    Survivor yarışmasıyla tanınan Sude Burcu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve özel hayatı ile sıkça magazin gündeminde yer alıyor.

    Sude Burcu'nun bikinili tatil fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.Survivor yarışmasında tanışarak aşk yaşamaya başlayan Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarını gözler önünde yaşayarak gündeme geliyorlar.

    Sude Burcu mavi bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Mert çok şanslı #1

    Sık sık birlikte fotoğraflarını paylaşan ünlü çiftin hayranları ikiliye övgü dolu yorumlarda bulunuyorlar.

    Sude Burcu'nun tatil pozları sosyal medyanın gündeminde yer aldı.Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sude Burcu'nun "Yaz bitiyor" notuyla paylaştığı mavi bikinili pozları büyük beğeni topladı.

    İşte Sude Burcu'nun son instagram paylaşımı..

    Sude Burcu mavi bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Mert çok şanslı #2

    Sude Burcu mavi bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Mert çok şanslı #3

    Sude Burcu mavi bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı! Mert çok şanslı #4


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Biden: Saldırı silahlarını yasaklayacağım
    Dünya

    Biden: Saldırı silahlarını yasaklayacağım

    Hatay’da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi
    3. Sayfa

    Hatay’da 13 bin 350 litre sahte içki ele geçirildi

    Görüş Bildir