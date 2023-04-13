Sude Burcu ve Mert Öcal'dan Paris'te samimi pozlar! Öpmelere doyamadı.. Survivor'da tanışarak aşk yaşamaya başlayan Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarını gözler önünde yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl nişanlanan Sude Burcu ve Mert Öcal çifti aşklarına dolu dizgin devam ediyor..

Survivor yarışmasında tanışarak aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti sosyal medyada sık sık beraber fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan ediyorlar. Sude Burcu ve Mert Öcal çifti aşklarına dolu dizgin devam ediyor. Survivor sayesinde tanınan Sude Burcu ve oyuncu Mert Öcal geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı. Ünlü çift samimi pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisini sunuyorlar. Sude Burcu ve Mert Öcal'ın birlikte paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. Öpmelere doyamadı Geçtiğimiz günlerde Paris'e giden çift Eyfel Kulesi önünde verdikleri samimi pozları instagram hesaplarından paylaştılar. İşte o kareler..