Şükran Ovalı'nın büyük değişimi! Bez Bebek'in Merve'si estetik harikasıymış...

Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisinde Merve karakterine hayat veren ve şu sıralar Caner Erkin ile evli olan Şükran Ovalı, eski haliyle gündem oldu. Ovalı'nın eski hali, hayal kırıklığı yaşattı.

2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve günümüzde de tekrarlarıyla izlenen Bez Bebek, ilginç konusu ile dikkatleri çekti.

Fatoş Kabasakal, Evrim Akın, Mehmet Usta, Oya Aydoğan ve Tan Sağtürk gibi isimlerin yer aldığı dizi, en sevilen projeler arasına yerleşti.

Dizide hem birden fazla genç oyuncu hem de birden fazla çocuk oyuncu yer almıştı. Bu genç oyunculardan olan Şükran Ovalı ise Merve karakterine hayat veriyordu.

Simge'nin aklı bir karış havada olan asistanı Merve'ye hayat veren Şükran Ovalı, yıllar içinde ünlendi.

Şimdilerin en ünlü oyuncularından olan ve futbolcu Caner Erkin'le evlenen Ovalı, yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor.

Yıllar önceki halini gören ve şimdilerde çektirdiği karelerle yan yana getiren hayranlar, yaşanan değişim karşısında şoke oldu.

ŞÜKRAN OVALI'NIN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Caner Erkin ile evlenen ve Mihran Ela adında bir kızı olan Şükran Ovalı, yıllar önce çektirdiği karelerle gündem oldu.

Yıllar içinde bir hayli değişen ve estetik yaptırdığı görülen Ovalı, eski kareleri ile hayranlarını şoke etti.

Birçok projede yer alan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, yıllar içinde bambaşka birine dönüşmüş.