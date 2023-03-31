"Sultanım" diye seviyor! Zafer Algöz'ün güzeller güzeli eşine bakın... Sanat camiasının parmakla gösterdiği evliliklerden birini yaşayan ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün eşi merak konusu oldu. Lale Algöz ile evli olan Zafer Algöz, eşinin güzelliği ile dikkat çekti.

Aslen Karslı olan Zafer Algöz, eğitim için Bursa'ya gidince kariyer rotası da çizildi. Bursa Devlet Konservatuarı kazanan Algöz, tiyatro eğitimine başladı.

Türk halkı Zafer Algöz'ü; Ağır Roman, Kurtlar Vadisi Pusu, A.R.O.G, Arif V 216 gibi yapımlarla tanıdı.

Televizyondan ziyade sinemaya ve sahneye işler yapan Algöz, radikal bir imza attı.

Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı yarışma programı "Yıldız De Bana" jürilerinden biri Zafer Algöz oldu.

İlk bölümüyle ekranlara gelen programın izleyiciler, Zafer Algöz hakkında bilgileri sorgularken, özel hayatını da merak etti.

Bekar değil evli

Zafer Algöz'ün evli olup olmadığı ve eşi araştırma konusu oldu.

Zafer Algöz ‘Sultanım’ diye hitap ettiği eşi Lale Algöz uzun senelerdir mutlu bir birliktelik sürdürmektedir.

Lale Algöz’ün Zafer Algöz ile evliliğinden Ilgın adında bir de kızı olmuştur.

Kameralardan uzak bir özel hayat süren Algöz, zaman zaman eşiyle magazine yansıyor.

Çoğunluğun bekar sandığı Zafer Algöz'ün eşi Lale Algöz'ün görenler, güzelliğine şaşıp kalıyor.