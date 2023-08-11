Sümeyye Aydoğan çimlere uzandı, takipçilerinden yorum yağdı! "Şiir gibisin maşallah" Şimdilerde Dönence dizisindeki Gece karakteriyle ekranlarda yer alan Sümeyye Aydoğan, güzelliğiyle Instagram'ı aydınlattı. Çimlerin üzerinde verdiği pozlar beğeni rekoru kırdı.

24 yaşındaki güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, Duy Beni dizisindeki Melisa karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Duy Beni dizisinin yanı sıra Taçsız Prenses, Sadakatsiz, Kahraman Babam gibi birçok yapımda rol aldı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde Gece karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

En az oyunculuğu kadar güzelliğiyle de ön plana çıkan başarılı oyuncu, sosyal medya pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Çimlerin üzerine uzandı!

Sümeyye Aydoğan, çimlerin üzerinde verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Paylaşım kısa sürede ilgi odağı oldu.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, magazin gündemine oturdu.

Takipçileri ünlü oyuncuya "Güneş teninde güzel", "Çok güzelsin", "Bu tatlılık ne böyle" gibi iltifatlarda bulundu.

Özel hayatıyla da dikkat çeken güzel oyuncunun adı, dizideki partneri Caner Topçu ile aşk dedikodularına karıştı. Sümeyye Aydoğan, son zamanların en popüler oyuncuları arasında.