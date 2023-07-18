Sümeyye Aydoğan dekolteli pozuyla nefes kesti! "Her detayı ayrı güzel" Şimdilerde Dönence dizisiyle izileyici karşısına çıkan güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, Instagram pozlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak mini eteğiyle kamera karşısına geçti. Verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz yıl Duy Beni adlı dizide Melisa karakterine hayat veren Sümeyye aydoğan, adını milyonlara duyurdu.

Dizideki başarısıyla ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Taçsız Prenses, Sadakatsiz gibi dizilerde de rol aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakıyor.

İddialı pozuyla mest etti

Son olarak bir yandan dizi çekimlerine devam eden Sümeyye Aydoğan, bir yandan da boş vakitlerinde sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Mini eteğiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, verdiği cesur pozları sıraladı. Takipçileri kayıtsız kalamadı.

Ünlü oyuncunun verdiği bu pozlara takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. Güzel oyuncu kusursuz fiziğiyle göz kamaştırmaya devam ediyor.