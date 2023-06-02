Sümeyye Aydoğan iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı: 'Serenay Sarıkaya sandım' Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Melisa karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sümeyye Aydoğan sosyal medya paylaşımları ile beğeni topladı. İşte genç oyuncunun son Instagram paylaşımı..

Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan oyunculuğunun yanısıra güzelliği ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sümeyye Aydoğan ilk olarak 2021 yılında Kahraman Babam isimli dizisinde Menekşe rolüyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Geçen Yaz, Sadakatsiz ve Duy Beni gibi dizilerde rol aldı.

Oynadığı diziler ile büyük bir şöhret yakalayan genç oyuncu sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de Gece karakteri ile ekranlara çıkmaya hazırlanan Sümeyye Aydoğan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 1.2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı son pozlara takipçilerinden 'Bu güzellik gerçek olamaz', 'Bir an Serenay Sarıkaya sandım' ve 'Çok güzelsin' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Sümeyye Aydoğan'ın son instagram paylaşımı..