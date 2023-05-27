Sümeyye Aydoğan mini şortlu pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Yaktın ortalığı' Duy Beni isimli dizide canlandırdığı Melisa karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Sümeyye Aydoğan sosyal medya paylaşımları ile beğeni topladı. İşte genç oyuncunun son Instagram paylaşımı..

2 Nisan 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Sümeyye Aydoğan oyunculuğunun yanısıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Sümeyye Aydoğan ilk olarak 2021 yılında Kahraman Babam isimli dizisinde Menekşe rolüyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Geçen Yaz, Sadakatsiz ve Duy Beni gibi dizilerde rol aldı.

Oynadığı diziler ile büyük bir şöhret yakalayan genç oyuncu sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de Gece karakteri ile ekranlara çıkmaya hazırlanan Sümeyye Aydoğan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Instagram'da 1.1 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Sümeyye Aydoğan son instagram pozları ile gündeme geldi.

İşte Sümeyye Aydoğan'ın son instagram paylaşımı..