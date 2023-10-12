Sümeyye Aydoğan şortunu indirdi, sosyal medya yıkıldı! "Yapma yanarız" Dün akşam final bölümüyle ekranlara gelen Dönence dizisinde Gece karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ayna karşısında verdiği pozla, sosyal medyayı salladı. İşte o kare...

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Kanal D’nin sevilerek izlenen yaz dizisi Dönence, dün akşamki bölümüyle ekranlara veda etti.

Dizide Gece karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, sosyal medya pozlarıyla yine gündemde.

Genç oyuncu, bir döneme damga vuran Duy Beni dizisinde Melisa karakterine hayat vermiş ve büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu.

Şimdilerde 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram üzerinden sık sık pozlarını yayınlıyor, takipçilerini mest ediyor.

Son pozu olay!

Son olarak ayna karşısında poz veren Sümeyye Aydoğan bu kez şortunu indirdi. Takipçileri akın etti.

İşte o kare...

24 yaşındaki Sümeyye Aydoğan'ın bu cesur pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncunun kusursuz fiziği de dikkatlerden kaçmadı.