Sümeyye Aydoğan transparan giydi, dekolteli pozu büyüledi! "İçimiz, gözümüz açıldı! Instagram yıkıldı Duy Beni dizisinde hayat verdiği Melisa karakteri ile akıllara kazınan Sümeyye Aydoğan, sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı. Aydoğan'a hem güzel hem de doğal olduğuna dair yorumlar yapıldı.

2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sümeyye Aydoğan, 2021 yılında Kahraman Babam dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini sergiledi.

Sonrasında ise Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini canlandırdı ve oyunculuk kariyerinde ilerlemeye devam etti.

2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakterini canlandırdı.

Bu dizi Sümeyye Aydoğan'ın kariyerinde sıçrama yapmasına neden oldu ve akıllara bu karakter ile kazındı.

BluTV'de yayınlanacak olan Magarsus dizisinde Damla karakterini ve FOX'ta yayınlanan Taçsız Prenses dizisinde Yağmur karakterini canlandıran oyuncu, şimdilerde ise sosyal medya pozlarıyla gündemde.

Sosyal medya hesabı üzerinden 1 Milyon takipçisi olan Sümeyye Aydoğan, son yaptığı paylaşım ile göreni hayran bıraktı.

Sümeyye Aydoğan büyüledi

Sümeyye Aydoğan, güzelliği ve doğallığı ile büyülüyor. Öyle ki, son yaptığı paylaşımda da bunu bir kez daha ortaya koydu.

Duy Beni dizisi ile büyük çıkış yakalayan Sümeyye Aydoğan son yaptığı paylaşımına, "Evet ben tatlı bir sushiyim" notunu düştü.

Ünlü ismin takipçileri fotoğrafa "Çok tatlısın", "Sen en en güzelsin", "Her fotoğrafta ayrı güzel" yorumlarında bulundu.