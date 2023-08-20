Sümeyye Aydoğan yeşil büstiyeriyle nefes kesti! “Güneş bile kıskanır”

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Bir dönemin reyting rekortmeni Duy Beni dizisinde Melisa karakteriyle hafızalara kazınan Sümeyye Aydoğan büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.
24 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde Dönence dizisinde Gece karakterine hayat veriyor.
Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de ön plana çıkan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Tarzıyla takipçilerini mest etti
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sümeyye Aydoğan, bu kez paylaşımıyla görenleri hayran bıraktı.
Yeşil büstiyeriyle verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.
Ünlü oyuncu aynı zamanda Magarsus, Sadakatsiz, Taçsız Prenses gibi dizilerde de rol aldı.