Sümeyye Aydoğan yeşil büstiyeriyle nefes kesti! "Güneş bile kıskanır" Şimdilerde Dönence dizisinde Gece karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan, sosyal medya pozlarıyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak yeşil büstiyeriyle kamera karşısına geçti. Verdiği cesur pozlara beğeni rekoru geldi.

ensonhaber.com Bir dönemin reyting rekortmeni Duy Beni dizisinde Melisa karakteriyle hafızalara kazınan Sümeyye Aydoğan büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 24 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde Dönence dizisinde Gece karakterine hayat veriyor. Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de ön plana çıkan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tarzıyla takipçilerini mest etti Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sümeyye Aydoğan, bu kez paylaşımıyla görenleri hayran bıraktı. Yeşil büstiyeriyle verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncu aynı zamanda Magarsus, Sadakatsiz, Taçsız Prenses gibi dizilerde de rol aldı.