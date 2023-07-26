Sümeyye Aydoğan’dan ters köşe: Partneriyle aşkını ilan etti! "Atakan mı, Caner mi karar ver" Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinin yıldızları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu, aşk dolu pozlarını kalp emojisiyle yayınladı. İkilinin bu pozları takipçilerinden büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar "Atakan Hoşgören ile birlikte değil miydi?" yorumlarında bulundu. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım...

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence, her çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizide Gece karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan ve Özgür karakterine hayat veren Caner Topçu arasındaki uyum büyük ilgi gördü. Duy Beni dizisiyle adını milyonlara duyuran Sümeyye Aydoğan'ın geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Atakan Hoşgören ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Partneriyle aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, hayranlarına ters köşe yaptı. Aynı dizide rol alan Atakan Hoşgören ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu, partneri Caner Topçu ile paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun kalp emojisiyle paylaştığı video, aşk iddialarını güçlendirdi. Caner Topçu ise bu paylaşıma yine kalp emojisiyle yanıt verdi. Caner Topçu ve Sümeyye aydoğan arasındaki bu yakınlaşma sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar ikilinin uyumunu beğenirken, bazı kullanıcılar "Sümeyye Atakan'la sevgili değil miydi?" sözleriyle eleştirdi.