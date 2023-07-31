Sümeyye Aydoğan’ın 'Barbie' pozları sosyal medyayı salladı! 'Gerçek Barbie'

Barbie filminin vizyona girmesinin ardından tüm dünyada başlayan Barbie akımı sürüyor.
Ünlü isimlerde Barbie temalı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Son olarak ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan'da Barbie akımına katıldı.
Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Dönence isimli dizide Gece karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Barbie temalı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Sümeyye Aydoğan'ın o paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu.
İşte Sümeyye Aydoğan'ın Barbie temalı pozları..