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    'Sünnet mi oldun' Fenomen Mika Raun'un son kareleri 'yok artık' dedirtti!

    Sosyal medya fenomeni Mika Raun, son kareleriyle gündem oldu. Tuvalette iç çamaşırıyla poz veren fenomen, takipçilerini şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 20:05
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    'Sünnet mi oldun' Fenomen Mika Raun'un son kareleri 'yok artık' dedirtti!

    Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Armağan Çağlayan'ın programında "Firavuna benziyordum" diyen Mika Raun'un estetik sonrası değişimi görenleri hayrete düşürdü.

    Yüzünde birçok estetik operasyon bulunan Mika, aylık 50 bin liradan fazla harcadığını söylemesiyle şaşırtmıştı.

    Dudak, alın, çene ve burun operasyonları geçiren Raun'un son pozlarını görenler hayrete düştü.

    Tuvaletten paylaştı

    Instagram'daki son karelerinde Mika'yı görenler şoke oldu.

    Külotla poz veren fenomen, takipçilerinden büyük tepki aldı.

    1 milyona yakın takioçisi bulunan Mika Raun'un karelerine "Bu ne hal?", "Sünnet mi oldun", "Hoş bri görüntü değil" gibi yorumlar geldi.

    Sünnet mi oldun Fenomen Mika Raun un son kareleri yok artık dedirtti! #1

    Sünnet mi oldun Fenomen Mika Raun un son kareleri yok artık dedirtti! #2

    Sünnet mi oldun Fenomen Mika Raun un son kareleri yok artık dedirtti! #3

    Sünnet mi oldun Fenomen Mika Raun un son kareleri yok artık dedirtti! #4


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