Süper Lig: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Peki, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de ilk üç hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte Milli araya gidilmişti.

Milli aranın sona ermesinin ardından heyecan dördüncü hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, kazanarak puanını 10'a çıkartmak isterken bu zorlu maçı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşma, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Bu zorlu mücadele, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek. beIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emrah Kargın olacak.

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