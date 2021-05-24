Süper Loto kazanan numaralar: 23 Mayıs 2021 Süper Loto bilet sorgulama

Süper Loto 23 Mayıs 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte Süper Loto sonuçları..

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Online mobil uygulamalarından sorgulanıyor.

İşte 23 Mayıs 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları...

23 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10 - 29 - 35 - 44 - 47 - 59

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.