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    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel'den iddialı poz: "Allah özene bezene yaratmış"

    Ekranlarda Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol almış olan Hande Erçel, süper minili pozuyla nefes kesti. Takipçilerden Erçel'e "Allah özene bezene yaratmış" yorumları yağdı.
    • 04.01.2023 - 17:21
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    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel'den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış'

    Televizyon ekranlarında Kerem Bürsin ile başrolünde rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle bilinen ve gitgide şöhretini artıran oyuncu Hande Erçel; Halka, Güneşin Kızları gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştı. Oyunculuk performansı haricinde özel hayatıyla da gündeme gelen Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor.

    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış' #1

    24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya geldiği bilinen ve 28 yaşında olan Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almıştı. 2012 senesinde Azerbaycan'da yapılan bir güzellik yarışmasına katılan isim bu yarışmada ikinci olmuştur.

    2015-2016 seneleri arasında ise Kanal D'de ekrana gelen Güneşin Kızları dizisinde rol alan isim, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı dizilerinde de rol almıştır.

    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış' #2

    "Allah özene bezene yaratmış"

    Ünlü isim bu kez süper minili ayna pozuyla olay oldu. Siyah takımıyla poz veren, fitliği ile dikkat çeken isme takipçilerinden binlerce beğeni yağdı. Ünlü ismin takipçilerinden Erçel'e "Allah özene bezene yaratmış", "Bu ne güzellik Hande" yorumları yağdı.

    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış' #3

    İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış' #4

    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış' #5

    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış' #6

    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış' #7

    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış' #8

    Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel den iddialı poz: 'Allah özene bezene yaratmış' #9


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