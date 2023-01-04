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- Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel'den iddialı poz: "Allah özene bezene yaratmış"
Süper minili ayna pozuyla olay yarattı! Hande Erçel'den iddialı poz: "Allah özene bezene yaratmış"
Ekranlarda Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol almış olan Hande Erçel, süper minili pozuyla nefes kesti. Takipçilerden Erçel'e "Allah özene bezene yaratmış" yorumları yağdı.
- 04.01.2023 - 17:21
Televizyon ekranlarında Kerem Bürsin ile başrolünde rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle bilinen ve gitgide şöhretini artıran oyuncu Hande Erçel; Halka, Güneşin Kızları gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştı. Oyunculuk performansı haricinde özel hayatıyla da gündeme gelen Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor.
24 Kasım 1993
2015-2016 seneleri arasında ise Kanal D'de ekrana gelen Güneşin Kızları dizisinde rol alan isim, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı dizilerinde de rol almıştır.
"Allah özene bezene yaratmış"
İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...