Geçtiğimiz yıllarda Zuhal Topal'la İzdivaç programında adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Mila, bu kez süper minili pozuyla olay oldu.

Ekranlarda yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programında adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Zaman içerisinde takipçi kitlesini git gide arttıran ve cesur pozlarıyla dikkat çeken fenomen gelin, verdiği pozlarla hem olumlu hem olumsuz pek çok yorum alıyor.

Geçtiğimiz günlerde tangalı yatak pozuyla olay olan isim, sık sık gecelik ve iç çamaşırıyla poz vermesiyle de dikkat çekmişti.

"Çoraplarını emerim" mesajını ifşa etmişti

Kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaşan ünlü isim, ayrıca son dönemde oyunculuğa da adım atmıştı. Yaptığı hemen her paylaşımı olay olan Naz Mila, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen bir mesajı ifşa etmişti. Mila, yaptığı paylaşımda bir takipçisinin "Çoraplarını emerim" mesajını takipçileriyle paylaşmış ve "Aşko bir dur ortalık karışık çorap emmek zamanı değil" ifadesini not olarak eklemişti.

Aslen Azerbaycanlı olduğu bilinen ve 1992 yılında dünyaya gelen ismin, 2019 Mayıs ayında sevgilisi Gürkan ile dünya evine girdiği ve eski evliliğinden Milana isminde bir kızı olduğu bilinmekte.

"Elbiseyi göremedik biz"

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Mila, bu kez süper minili pozuyla ortalığı salladı. Fenomen ismin sarı elbisesiyle verdiği poza takipçilerinden beğeni gelirken, bazı takipçiler "Maşallah yine giyinmemişsin", "Elbiseyi göremedik biz" yorumlarında bulundu.

İşte Naz Mila'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...