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    • Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: "Elbiseyi göremedik"

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: "Elbiseyi göremedik"

    Geçtiğimiz yıllarda Zuhal Topal'la İzdivaç programında adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Mila, bu kez süper minili pozuyla olay oldu.
    • 15.11.2022 - 18:20
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    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik'

    Ekranlarda yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programında adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Zaman içerisinde takipçi kitlesini git gide arttıran ve cesur pozlarıyla dikkat çeken fenomen gelin, verdiği pozlarla hem olumlu hem olumsuz pek çok yorum alıyor.

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #1

    Geçtiğimiz günlerde tangalı yatak pozuyla olay olan isim, sık sık gecelik ve iç çamaşırıyla poz vermesiyle de dikkat çekmişti.

    "Çoraplarını emerim" mesajını ifşa etmişti

    Kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaşan ünlü isim, ayrıca son dönemde oyunculuğa da adım atmıştı. Yaptığı hemen her paylaşımı olay olan Naz Mila, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen bir mesajı ifşa etmişti. Mila, yaptığı paylaşımda bir takipçisinin "Çoraplarını emerim" mesajını takipçileriyle paylaşmış ve "Aşko bir dur ortalık karışık çorap emmek zamanı değil" ifadesini not olarak eklemişti.

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #2

    Aslen Azerbaycanlı olduğu bilinen ve 1992 yılında dünyaya gelen ismin, 2019 Mayıs ayında sevgilisi Gürkan ile dünya evine girdiği ve eski evliliğinden Milana isminde bir kızı olduğu bilinmekte.

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #3

    "Elbiseyi göremedik biz"

    Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Mila, bu kez süper minili pozuyla ortalığı salladı. Fenomen ismin sarı elbisesiyle verdiği poza takipçilerinden beğeni gelirken, bazı takipçiler "Maşallah yine giyinmemişsin", "Elbiseyi göremedik biz" yorumlarında bulundu.

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #4

    İşte Naz Mila'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #5

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #6

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #7

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #8

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #9

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #10

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #11

    Süper minili pozuyla ortalığı salladı! Fenomen gelin adayı Naz Mila yine rahat durmadı: 'Elbiseyi göremedik' #12


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