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- Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan olay poz: "Maşallah"
Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan olay poz: "Maşallah"
- 21.12.2022 - 17:33
Kuzey Yıldızı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat veriyor. Ünlü isim, hem oyunculuğu hem de Instagram paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.
Süper minisiyle büyüledi!
Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrol oynadığı dizide rol alan isim, 1998 senesinde Ankara’da doğmuştur. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Aktaş, 2018 senesinde Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile kendisinden söz ettirmiştir.
Oyunculuk kariyerinde ünlü markaların reklam filmlerinde rol almıştır. ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterini canlandırmıştır. 2021 senesinde Benim Hayatım dizisinde rol alan Aktaş, şimdilerde yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i olarak izleyiciyle buluşuyor.
Takipçilerinden yorum yağdı
Genç isim, sosyal medya hesaıbnda yaptığı süper minili paylaşımıyla çokça konuşuldu. Aktaş'ın pembe siyah kombinine takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.
İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...