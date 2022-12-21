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Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan olay poz: "Maşallah"

Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan olay poz: "Maşallah"

Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Ünlü isim bu kez süper minili poz verdi.