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    • Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan olay poz: "Maşallah"

    Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan olay poz: "Maşallah"

    Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Ünlü isim bu kez süper minili poz verdi.
    • 21.12.2022 - 17:33
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    Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'tan olay poz: 'Maşallah'

    Kuzey Yıldızı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat veriyor.  Ünlü isim, hem oyunculuğu hem de Instagram paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.

    Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan olay poz: 'Maşallah' #1

    Süper minisiyle büyüledi!

    Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrol oynadığı dizide rol alan isim, 1998 senesinde Ankara’da doğmuştur. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Aktaş, 2018 senesinde Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile kendisinden söz ettirmiştir.

    Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan olay poz: 'Maşallah' #2

    Oyunculuk kariyerinde ünlü markaların reklam filmlerinde rol almıştır. ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterini canlandırmıştır. 2021 senesinde Benim Hayatım dizisinde rol alan Aktaş, şimdilerde yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i olarak izleyiciyle buluşuyor.

    Takipçilerinden yorum yağdı

    Genç isim, sosyal medya hesaıbnda yaptığı süper minili paylaşımıyla çokça konuşuldu. Aktaş'ın pembe siyah kombinine takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan olay poz: 'Maşallah' #3

    İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan olay poz: 'Maşallah' #4

    Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan olay poz: 'Maşallah' #5

    Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan olay poz: 'Maşallah' #6

    Süper minisiyle büyüledi! Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Gizem i Nilsu Berfin Aktaş tan olay poz: 'Maşallah' #7


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