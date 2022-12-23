Süper minisiyle büyüledi! Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan derin bacak dekolteli poz

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran oyuncu Sıla Türkoğlu, hem oyunculuğu hem sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden bahsettiriyor. Ünlü isim bu kez süper minisiyle büyüledi.

Daha önce hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu, dizide sergilediği performansın dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sından olay poz

18 Nisan 1999 tarihinde İzmir’in Bornova semtinde dünyaya gözlerini açan Sıla Türkoğlu, oyunculuk kariyerine ilk adımı 2018 senesinde rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle atmıştır.

2019 yılında kariyer basamaklarını çıkmayı sürdüren ünlü oyuncu yemin isimli dizi de Suna karakterine hayat vermiştir. 2020 yılında ise Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmıştır.

Genç ve başarılı oyuncu kısa sürede hem ekranda hem de sosyal medyada adından sık sık bahsettirerek şöhrete kavuşmuştur.

"Kalbimize inecek"

Ünlü isim, bu kez süper minili pozuyla büyüledi. Mavi renkli mini elbisesiyle poz veren Türkoğlu'na "Maşallah güzelliğine", "Mavi sana çok yakışıyor", "Kalbimize inecek" yorumları yağdı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...