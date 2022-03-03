Sürgün adası bitti mi, yerine ne gelecek? Survivor'da yeni sistem!

Sürgün adası bitti mi, yerine ne gelecek? Survivor'da yeni sistem!

Survivor tarihinde ilk kez uygulanan sürgün adası için Acun Ilıcalı'dan yeni bir karar geldi. Ilıcalı, daha zorlu bir seçeneği olduğunu duyurdu. Peki sürgün adası bitti mi, yerine ne gelecek?

Survivor All Star 2022, tüm hızıyla devam ediyor.

Dominik'te mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımı, hayallerine ulaşmak için ter döküyor.

Survivor yeni sezonda bir ilk olarak yarışmacılar Sürgün Adası'na gönderiliyordu. Adaya giden yarışmacı haftayı tek başına tamamlıyordu.

Yarışmacıların kabusu olan Sürgün Adası, artık olmayacak.

Acun Ilıcalı, "Bence Survivor'ın sürgün adası bölümü tamamlandı. Bu ekip daha zor bir testle sınanmalı" diyerek yerine başka bir konseptin geleceğini duyurdu.

Survivor izleyicileri ise "Sürgün Adası bitti mi, yerine ne gelecek" sorularına yanıt arıyor.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASI BİTTİ Mİ?

Acun Ilıcalı, ada konseyinde sürgün kampının sona erdiğini duyurdu.

Aynı zamanda, sürgünün yerine yeni ve daha zor bir konsept geleceğini de ekledi.

Ilıcalı, "Survivor şartlarının daha zorlanması gerekiyor. Size ekstra zorluk yaşanması lazım. Survivor'ın Sürgün Adası bölümü tamamlandı. Benim görüşüm bu ekip daha zor bir testle sınanmalı. Bunun için tahmin edeceğiniz gibi çok eğlenceli sürprizlerle dolu birleşme partiniz var. Bu birleşme partisini yıllarca unutmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sürgün Adası yerine ne geleceği birleşme partisinde netlik kazanacak.